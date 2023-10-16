САУ Krab польского производства не пережила встречи со снарядом «Краснополь»
Украинская самоходная артиллерийская установка была уничтожена в зоне специальной военной операции российскими войсками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в зоне специальной военной операции.
Уточняется, что вражескую САУ уничтожила российская артиллерия. Это было достигнуто при помощи высокоточного снаряда «Краснополь».
Артиллеристы ВС РФ круглые сутки громят украинские позиции в зоне проведения спецоперации. Ранее сообщалось, что расчеты 152-миллиметровых орудий Д-20 разбили замаскированные позиции врага на Херсонском направлении.
А еще наши минометчики разнесли опорный пункт неприятеля на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.