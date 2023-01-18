Глава МИД ЮАР заявила, что страна призывала США отказаться от антироссийского закона

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Южно-Африканская Республика выступает против принятия законотворческими органами США проекта о противодействии деятельности России в Африке. Данное заявление сделала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Глава МИД ЮАР считает данный закон противоречащим международному праву. Она добавила, что ранее была встреча представителей ЮАР и США, во время которой Южно-Африканская Республика указала на имеющиеся в этом законопроекте нарушения. Об этом министр Пандор рассказала в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», - цитирует ее слова агентство.

Также эта африканская республика заинтересована в повышении уровня военной подготовки на учениях с Россией. Глава МИД ЮАР Пандор прокомментировала планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в 2023 году.

Также глава оборонного ведомства ЮАР заявлял, что США давят на страны Африки, имеющие отношения с Россией. По словам Танди Модисе, Соединенные Штаты «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Россией.