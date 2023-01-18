В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД ЮАР заявила, что страна призывала США отказаться от антироссийского закона

Марина Крижановская
07:41 18.01.2023
Глава МИД африканской страны заявила, что данный американский закон не обоснован и противоречит международному праву.
Глава МИД ЮАР заявила, что страна призывала США отказаться от антироссийского закона
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress
Читайте нас на:

Южно-Африканская Республика выступает против принятия законотворческими органами США проекта о противодействии деятельности России в Африке. Данное заявление сделала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Глава МИД ЮАР считает данный закон противоречащим международному праву. Она добавила, что ранее была встреча представителей ЮАР и США, во время которой Южно-Африканская Республика указала на имеющиеся в этом законопроекте нарушения. Об этом министр Пандор рассказала в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», - цитирует ее слова агентство.

Также эта африканская республика заинтересована в повышении уровня военной подготовки на учениях с Россией. Глава МИД ЮАР Пандор прокомментировала планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в 2023 году.

Также глава оборонного ведомства ЮАР заявлял, что США давят на страны Африки, имеющие отношения с Россией. По словам Танди Модисе, Соединенные Штаты «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Россией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 В стране и мире
Видео
Прорвать блокаду: жители Петербурга вспомнили переломный момент в боях за город
06:54 В стране и мире
Более 20 вагонов сошли с рельсов в Амурской области
04:27 В стране и мире
Экс-мэра Владивостока осудили на 16,5 лет колонии за взятки в размере 38 млн рублей
01:35 В стране и мире
Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта
00:15 В стране и мире
Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.