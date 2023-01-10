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Министр обороны ЮАР: США давят на страны Африки, имеющие отношения с РФ

Максим Крюков
01:11 10.01.2023
По словам Танди Модисе, Соединенные Штаты «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Россией.
Министр обороны ЮАР: США давят на страны Африки, имеющие отношения с РФ
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
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Соединенные Штаты Америки оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Россией. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова министра обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики (ЮАР) Танди Модисе.

В материале WSJ говорится, что такой была реакция Модисе на ситуацию вокруг судна Lady R, которое, по данным издания, принадлежит российской компании «МГ-ФЛОТ». Как передает газета, южноафриканские власти отказались сообщить, что было на судне, или что было погружено на него на основной военно-морской базе ЮАР в Саймонстауне.

По словам Модисе, Вашингтон «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Российской Федерацией. Отмечается, что ситуация вокруг судна обострила отношения между Соединенными Штатами и страной с «тремя столицами». Кроме того, как отмечает автор статьи, данный инцидент демонстрирует, насколько сложно США и их союзникам обеспечивать соблюдение ограничительных мер в отношении РФ.

Ранее посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что в отношениях африканских и западных стран появилась новая тенденция: Запад теряет влияние над странами Африки, которые теперь могут «дышать свободно». По словам дипломата, у стран африканского континента есть хорошие перспективы, в том числе в обретении независимости от западной банковской системы. Сейчас большая часть африканских вкладов находится в банках во Франции, потому что «африканские страны заставили так сделать во время получения независимости».

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