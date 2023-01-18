В ЮАР заявили о желании поднять уровень военной подготовки на учениях с Россией

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Министр иностранных дел Южноафриканской республики Наледи Пандор заявила, что ЮАР намерена повысить уровень военной подготовки благодаря участию в совместных с Россией учениях. Дипломат назвала РФ мощной военной державой и подчеркнула важность получения военно-морскими силами навыков, необходимых для защиты страны и миротворческих миссий ЮАР.

«По этой причине мы стремимся извлечь выгоду из партнерств со странами, которые имеют очень высокий уровень военных навыков и технику, которая также может быть полезна для нашего личного состава и военных сил», - прокомментировала Пандор планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в беседе с РИА Новости.

Ранее министр обороны ЮАР заявил, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Россией. По словам Танди Модисе, Соединенные Штаты «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с РФ.