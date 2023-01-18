В МИД отреагировали на слова главы ЕК о готовности дать Украине «любое оружие»

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В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали слова главы Еврокомиссии о готовности к поставкам любого оружия Украине. Официальный представитель Мария Захарова задала вопрос: предоставят ли киевским властям ядерное вооружение.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire. По данным издания Mirror, Киев получит до четырех таких вертолетов, каждый из которых может быть вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire и 76 ракетами Hydra.

Вместе с тем британские власти направят 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных орудий AS90 калибром 155 миллиметров.