В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Хабаровске показали, как работает разработанная студентами сейсмостанция

Мария Герман
22:28 08.11.2023
Прибор может не только предсказывать землетрясения, но и фиксировать ядерные испытания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Студенты из Хабаровска разработали уникальный прибор, который поможет предсказывать землетрясения. Отечественный аналог не уступает импортному оборудованию, а стоит намного дешевле. Разработкой уже заинтересовались на Камчатке, где продолжает извергаться вулкан Ключевской.

Жители Ключей уже несколько дней видят Ключевскую сопку, с которой сходит лавовый поток. Страшная черная туча, нависшая над вулканом, ни что иное, как пепел. Основная масса Пеплопада ушла в сторону от населенных пунктов. Образовавшиеся из-за таяния ледника на вулкане селевые и грязекаменные потоки затопили многие дороги, где-то и вовсе разрушили дорожное полотно.

Ученые считают, что каждое извержение и землетрясение можно предсказать заблаговременно.

«У любого процесса есть предвестники. Чем больше точек, тем раньше можно получить информацию, что Ключевской может извергаться, что опасно для авиации. Чем раньше, тем больше жизней сможем сохранить», - рассказал научный сотрудник департамента инновационной политики и разработок ТОГУ Константин Рябинкин.

Ученый сейсмолог из Хабаровска Константин Рябинкин уже несколько лет трудится над созданием эффективного, но при этом максимально доступного оборудования. Прибор собран из максимально простых материалов.

На Дальнем Востоке есть сейсмологические станции, но все они в основном импортного производства. Такое оборудование стоит от 2 миллионов рублей. Конструкторское бюро студентов Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске предлагает аналог всего за 70 тысяч.

Датчики можно закопать в грунт или установить на любой бетонной поверхности.  При этом аппаратура будет фиксировать любые колебания.

Молодые ученые научили систему самой отсеивать лишние сигналы, например, движение колесной или гусеничной техники. В Хабаровском крае нет действующих вулканов, но регион находится в зоне повышенной тектонической активности. На территории возможны землетрясения до семи баллов.

Всего в Хабаровском крае и Приморье девять станций. Пока приборы передают информацию локально и не связаны в единую сеть. Аппаратура дальневосточных студентов уже сейчас фиксирует колебания магнитудой до 2,5 баллов. Такие толчки обычно не ощутимы для человека. А, значит, невозможно сказать, как часто и где они происходят. Для полноценного мониторинга по мнению ученых требуется, как минимум двести приборов.

Ранее очевидцы сняли, как сели после выброса пепла с Ключевской сопки размывают дороги. Пепловый шлейф растянуло на несколько сотен километров. В последний день октября вулкану присвоили «красный» код опасности, то есть опасно для авиации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 Спорт
Видео
Отец погибшего футболиста Лесина рассказал о последних часах жизни сына
17:11 В стране и мире
Попова: в РФ 10 человек заразились новым штаммом COVID-19 «пирола»
15:46 В стране и мире
Видео
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
15:29 В стране и мире
Видео
Путин указал на попытки НАТО выйти за географические рамки своей деятельности
14:31 В стране и мире
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Популярное
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.