В Хабаровске показали, как работает разработанная студентами сейсмостанция

Прибор может не только предсказывать землетрясения, но и фиксировать ядерные испытания.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Студенты из Хабаровска разработали уникальный прибор, который поможет предсказывать землетрясения. Отечественный аналог не уступает импортному оборудованию, а стоит намного дешевле. Разработкой уже заинтересовались на Камчатке, где продолжает извергаться вулкан Ключевской.

Жители Ключей уже несколько дней видят Ключевскую сопку, с которой сходит лавовый поток. Страшная черная туча, нависшая над вулканом, ни что иное, как пепел. Основная масса Пеплопада ушла в сторону от населенных пунктов. Образовавшиеся из-за таяния ледника на вулкане селевые и грязекаменные потоки затопили многие дороги, где-то и вовсе разрушили дорожное полотно.

Ученые считают, что каждое извержение и землетрясение можно предсказать заблаговременно.

«У любого процесса есть предвестники. Чем больше точек, тем раньше можно получить информацию, что Ключевской может извергаться, что опасно для авиации. Чем раньше, тем больше жизней сможем сохранить», - рассказал научный сотрудник департамента инновационной политики и разработок ТОГУ Константин Рябинкин.

Ученый сейсмолог из Хабаровска Константин Рябинкин уже несколько лет трудится над созданием эффективного, но при этом максимально доступного оборудования. Прибор собран из максимально простых материалов.

На Дальнем Востоке есть сейсмологические станции, но все они в основном импортного производства. Такое оборудование стоит от 2 миллионов рублей. Конструкторское бюро студентов Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске предлагает аналог всего за 70 тысяч.

Датчики можно закопать в грунт или установить на любой бетонной поверхности. При этом аппаратура будет фиксировать любые колебания.

Молодые ученые научили систему самой отсеивать лишние сигналы, например, движение колесной или гусеничной техники. В Хабаровском крае нет действующих вулканов, но регион находится в зоне повышенной тектонической активности. На территории возможны землетрясения до семи баллов.

Всего в Хабаровском крае и Приморье девять станций. Пока приборы передают информацию локально и не связаны в единую сеть. Аппаратура дальневосточных студентов уже сейчас фиксирует колебания магнитудой до 2,5 баллов. Такие толчки обычно не ощутимы для человека. А, значит, невозможно сказать, как часто и где они происходят. Для полноценного мониторинга по мнению ученых требуется, как минимум двести приборов.

Ранее очевидцы сняли, как сели после выброса пепла с Ключевской сопки размывают дороги. Пепловый шлейф растянуло на несколько сотен километров. В последний день октября вулкану присвоили «красный» код опасности, то есть опасно для авиации.