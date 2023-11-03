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Исполин проснулся: как выглядит Камчатка после извержения вулкана Ключевской

Мария Герман
07:25 03.11.2023
Ключевская сопка активно извергается несколько дней подряд, пепловый шлейф ветром растянуло на несколько сотен километров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kbgsras, Telegram
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Раскаленное вещество поднимается из Ключевской сопки на огромную высоту - именно таким жители поселка Ключи уже несколько дней видят вулкан на востоке Камчатки.

Страшная черная туча, нависшая над вулканом, - не что иное, как пепел. Исполин проснулся и активно извергается несколько дней подряд. Пепловый шлейф ветром растянуло на несколько сотен километров. Основная масса пеплопада ушла в сторону от населенных пунктов.

Образовавшиеся из-за таяния ледника на вулкане селевые и грязекаменные потоки затопили многие дороги. Где-то и вовсе разрушили дорожное полотно.

«Дорожное полотно отсутствует в большей его части. Часть обочины и лесного массива затоплена полностью», - заявил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

Сохраняется и угроза новых извержений. Дать точный прогноз, пройден ли пик активности или это генеральная репетиция, вулканологи не могут. Система мониторинга за вулканами в регионе давно не обновлялась.

«В масштабе полуострова далеко не все вулканы обеспечены наблюдениями. Используем сейсмические данные. В принципе это наш основной инструмент мониторинга», - рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» Данила Чебров.

Однако некоторые вулканы находятся вне поля зрения. Для анализа других имеющихся средств не хватает. Хотя каждое извержение и землетрясение можно предсказать заблаговременно, уверяют ученые.

«У любого процесса есть предвестники. И чем больше у нас будет пунктов мониторинга, тем раньше эти предвестники мы сможем вытащить и заблаговременно предупредить население о том, что вот, Ключевская сопка может начать извергаться», - отметил научный сотрудник департамента инновационной политики и разработок ТОГУ Константин Рябинкин.

Ученый-сейсмолог из Хабаровска Константин Рябинкин уже несколько лет трудится над созданием эффективного, но при этом максимально доступного оборудования.

«Стараемся действовать в политике импортозамещения. Чтобы на максимально доступных и понятных комплектующих, которые у каждого из нас есть в доступе, создать самый настоящий инновационный продукт», - поделился Константин Рябинкин.

На Дальнем Востоке есть сейсмологические станции, но все они в основном импортного производства. Такое оборудование стоит от 2 миллионов рублей. Конструкторское бюро студентов Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске предлагает аналог всего за 70 тысяч рублей. Датчики можно закопать в грунт или установить на любой бетонной поверхности. При этом аппаратура будет фиксировать любые колебания. В Хабаровском крае и Приморье действует сразу 9 станций. Они находятся в тестовом режиме.

Молодые исследователи научили систему самой отсеивать лишние сигналы, например, движение колесной или гусеничной техники. В Хабаровском крае нет действующих вулканов, но регион находится в зоне сильных тектонических процессов. На территории возможны землетрясения до 7 баллов.

Аппаратура дальневосточных студентов уже сейчас фиксирует колебания магнитудой до 2,5 баллов. Такие толчки обычно не чувствуются человеком - это значит, что невозможно сказать, как часто и где они происходят. Для полноценного мониторинга, по мнению ученых, требуется как минимум двести приборов.

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