Очевидцы сняли, как сели после выброса пепла с Ключевской сопки размывают дороги

В настоящий момент вулкан все еще выбрасывает огромные столбы пепла.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сели сошли после выброса пепла с Ключевской сопки на Камчатке, в результате в регионе размыло дороги, местами асфальт разрушается грязевыми потоками. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

В настоящий момент участок трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр перекрыт, сообщили в региональном ГУ МЧС. Движение ограничили для всех видов транспорта.

В экстренных службах пообещали сообщить, когда участок будет вновь доступен для автомобилистов. Водителей попросили воздержаться от поездок по данному маршруту.

На кадрах, полученных от очевидцев, вулкан сейчас все еще выбрасывает огромные столбы пепла. В любой момент может произойти пепловый выброс высотой до 12 тысяч метров.