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Отношения крепнут: что обсуждали Сергей Шойгу и Чжан Юся на встрече в Москве

Игорь Лапик
20:32 08.11.2023
Российско-китайское сотрудничество в военной сфере не направлено против третьих стран, все действия проводятся в интересах друг друга. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российская сторона оказывает гостям во всех смыслах теплый прием, под просторными сводами атриума в Национальном центре управления обороной. На медиа-стене огромные флаги России и Китая. В протокольной встрече принимают участие военнослужащие и знаменные группы всех видов войск - как знак особого уважения.

Все время, пока звучит государственный гимн России, заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выполняет воинское приветствие. Тем самым выражая глубокое уважение к людям в российской военной форме. Вслед за этим они вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершают обход роты Почетного караула.

Чжан Юся занимает должность заместителя председателя Центрального военного совета Китая. Председатель которого - сам глава КНР Си Цзиньпин.

«Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», - говорит Шойгу.

Министр подчеркивает, что совместные учения не направлены против третьих стран и проводятся в интересах России и КНР. Москва и Пекин, в отличие от некоторых агрессивных западных стран, не создают военный блок, добавляет глава российского оборонного ведомства.

«Очень приятно через неделю вновь встретиться с моим давним хорошим другом, министром Шойгу. Военное сотрудничество между Китаем и Россией – это особое связующее звено, укрепляющее отношение наших стран», - отмечает Чжан Юся.

Основная тема сегодняшних переговоров - наращивание военного сотрудничества России и Китая. Оно уже идет по всем направлениям. Начиная от ежегодного участия в Международных армейских играх, заканчивая различными военными учениями. Среди них - совместные маневры боевых кораблей в Аравийском и Японском морях, а также отработка борьбы с террористами в Приморье.

Сергей Шойгу и Чжан Юся в прошлый раз встречались всего около недели назад, в Китае, на 10-м Сяншаньском форуме - крупнейшем мероприятии в области мировой безопасности. Там были и делегаты из блока недружественных стран во главе с представителями Пентагона.

Тогда наш министр обороны заявил на весь мир, что Запад открыто взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в развязанной против нас гибридной войне, выбрав в качестве «тарана» Украину. Однако эти планы провалились.

Главы делегаций в ходе общения сошлись во мнении, что и для России,и для Китая совместное партнерство является приоритетом во внешней политике.

После переговоров в Национальном центре управления обороной России Сергей Шойгу и Чжан Юся отправляются в Ново-Огарево на встречу с Владимиром Путиным. Президент говорит о том, что страны НАТО пытаются расширить влияние и выйти за рамки деятельности альянса. Вашингтон пытается создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые военные блоки - такие как QUAD и AUCUS. Но Россия и Китай реагируют на это спокойно, укрепляя собственную обороноспособность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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