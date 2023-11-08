Шойгу: в отличие от агрессивных стран Запада, РФ и КНР не создают военный блок

Взаимодействие двух стран основывается на доверии и уважении, отметил министр обороны России.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры в Москве с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Об этом сообщает МО РФ.

«Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении», - заявил Шойгу.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе переговоров обсуждается наращивание двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Сергей Шойгу предложил в ходе переговоров не тоько обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества, но и обменяться мнениями относительно вопросов международной повестки.

Шойгу выразил уверенность, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между странами в целом и военными ведомствами в частности.

МО РФ также сообщило, что перед тем, как начались переговоры Шойгу и Юся, в здании Национального центра управления обороной России состоялась торжественная церемония встречи военной делегации КНР, в ней участвовала рота Почетного караула, а также оркестр.

Кроме этого, перед встречей Шойгу показал гостям картину, на которой одержавшие победу советские войска торжествуют на фоне взятого штурмом рейхстага.

Ранее Шойгу заявил, что Россия отвергает политическое давление Запада.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.