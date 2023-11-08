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Путин указал на попытки НАТО выйти за географические рамки своей деятельности

Андрей Аркадьев
15:29 08.11.2023
США все больше и больше втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил глава государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Государства-члены НАТО стремятся расширить географические рамки своей деятельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности», - сказал глава Российского государства.

Президент прокомментировал ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Путина, Вашингтон втягивает страны НАТО в создание напряженной обстановки там. Соединенные Штаты намерены создать в регионе новые военно-политические альянсы. При этом в своих действиях США руководствуются корыстными интересами, добавил президент.

В ходе встречи в Москве глава государства также заявил, что Россия и Китай не занимаются строительством военных союзов, как во время холодной войны. Он отметил регулярность проведения военных учений РФ и КНР и указал на рост уровня взаимодействия войск двух стран.

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