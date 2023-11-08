В стране и мире Мальчик Матвей выиграл поездку в Петербург, став 500-тысячным гостем выставки «Россия» Елизавета Егорова Мальчик Матвей отправится со своей семьей в двухдневное путешествие в Санкт-Петербург. © Фото: Кирилл Зыков, Фотохост-агентство РИА Новости Читайте нас на: Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем международной выставки-форума «Россия», открывшейся 4 ноября на ВДНХ. Ребенок выиграл двухдневную поездку в Санкт-Петербург вместе со своей семьей. «Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону», - говорится в пресс-релизе мероприятия. Матвею покажут Петропавловскую крепость, Эрмитаж, экспозицию Музея железных дорог, а также город русской военно-морской славы Кронштадт. Ранее стало известно, что выставка «Россия» побила рекорд ВДНХ по количеству посетителей. За первые три дня мероприятие посетили 448 тысяч человек. Причем в первый день выставочный центр принял 190 тысяч зрителей. Экспертное мнение и аналитика