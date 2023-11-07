Рекордные для ВДНХ 448 тысяч человек посетили выставку «Россия» в первые дни ее работы

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Международная выставка-форум «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ, побила абсолютный рекорд выставочного комплекса, приняв за первые три дня почти 450 тысяч посетителей.

«Рекордные 448 тысяч человек посетили международную выставку-форум "Россия" за первые три дня», - говорится в сообщении пресс-службы события.

Там же отмечается, что в первый день число зрителей достигло 191 тысячи человек, во второй день - 123 тысяч, а в третий - 134.

Напомним, что на выставке собраны самые знаковые достижения народов России в последние годы в науке, промышленности и культуре. У стенда Дальнего Востока можно любоваться арктическими просторами, а в Орловской области поздороваться с Иваном Буниным и посидеть у Тургеневского дуба.