Более 190 тысяч человек побывали на форуме «Россия» в день открытия

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Почти 200 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» в день ее открытия 4 ноября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте мероприятия.

«Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек», - написано в сообщении.

Целью выставки-форума является презентация заметных достижений Российской Федерации во всех отраслях. Ее участниками стали 89 регионов страны, 20 крупных корпораций, 21 министерство и Федеральное агентство по государственным резервам.

Ожидается, что в ближайшие дни выставку-форум посетит президент России Владимир Путин.

В рамках мероприятия экспозиции на ВДНХ будут работать до 12 апреля 2024 года.