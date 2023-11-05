Более 190 тысяч человек побывали на форуме «Россия» в день открытия
На выставке работают 130 экспозиций.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Почти 200 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» в день ее открытия 4 ноября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте мероприятия.
«Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек», - написано в сообщении.
Целью выставки-форума является презентация заметных достижений Российской Федерации во всех отраслях. Ее участниками стали 89 регионов страны, 20 крупных корпораций, 21 министерство и Федеральное агентство по государственным резервам.
Ожидается, что в ближайшие дни выставку-форум посетит президент России Владимир Путин.
В рамках мероприятия экспозиции на ВДНХ будут работать до 12 апреля 2024 года.