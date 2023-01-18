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Путин заявил, что на Украине возвели в ранг героя Бандеру, чьи подручные расстреливали мирных жителей

15:44 18.01.2023
Владимир Путин подчеркнул, что люди почитаемого на Украине Бандеры не только занимались расстрелами гражданского населения, но и сотрудничали с Гитлером.
Путин заявил, что на Украине возвели в ранг героя Бандеру, чьи подручные расстреливали мирных жителей
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, кого на Украине возвели в ранг национального героя.

«Мы абсолютно обоснованно говорим, что боремся с неонацистами. Ведь Бандера, который сотрудничал с Гитлером, и чьи подручные расстреливали гражданских лиц, возведен в ранг национального героя Украины», - заявил Путин в ходе беседы с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

Российский президент подчеркнул, что есть все основания называть киевский режим неонацистским. Также он добавил, что есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка и дорожат своей культурой и традициями.

«Мы не можем не защищать их просто», - добавил Владимир Путин.

Немногим ранее глава российского государства на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда подчеркнул, что Россия сделала все возможное, чтобы урегулировать украинский конфликт мирными средствами.

Также Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной и жителей блокадного Ленинграда с 80-летием прорыва блокады города-героя.

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