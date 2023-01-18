Летчик Базыкин назвал человеческий фактор причиной авиакатастрофы в Броварах

По мнению заслуженного пилота России, вертолет шел на малой высоте из-за тумана, поэтому у пилотов было мало времени среагировать на нештатную ситуацию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин высказал «Звезде» свое мнение, что катастрофа с вертолетом Sumer Puma в Броварах на Украине произошла из-за ошибки пилотов. По мнению испытателя, вероятность неисправности машины была невелика.

«То, что произошло на Украине (катастрофа в Броварах. - Прим. ред.), - это 100% человеческий фактор, я практически исключаю версию с отказом... Сильная машина, хорошая, живучая. Поэтому это только человеческий фактор. Если был туманчик - в эти дни в тех регионах он часто бывает, - то вертолет летел низко, мог зацепиться лопастями. Времени на реакцию на малых высотах практически нет - пять-семь секунд», - рассказал Базыкин.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Украине потерпел крушение вертолет. В результате крушения воздушного судна погибли глава МВД Украины, а также его заместитель и госсекретарь. Отмечается, что вертолет упал вблизи детского сада и жилых домов. В общей сложности, по последним данным, жертвами трагедии стали 18 человек, еще 29 пострадали.