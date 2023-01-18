Кулеба сообщил, что число пострадавших из-за крушения вертолета в Броварах выросло до 29

Вместе с тем глава Киевской областной администрации подтвердил информацию о 18 погибших в результате трагедии.

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Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что количество пострадавших при падении вертолета в Броварах увеличилось до 29 человек. Он же подтвердил, что авиакатастрофа унесла жизни 18 человек.

«По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», - написал Кулеба у себя в Telegram.

Напомним, сообщение о падении вертолета в Броварах поступило утром 18 января. В результате крушения воздушного судна погибли глава МВД Украины, а также его заместитель и госсекретарь. В качестве причин трагедии предварительно называют диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Отмечается, что вертолет упал вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудники и воспитанники учреждения были эвакуированы.