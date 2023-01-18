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Путин поздравил ветеранов ВОВ и ленинградцев с 80-летием прорыва блокады

Елизавета Потейчук
12:43 18.01.2023
До этого глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прорыв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны - большое событие не только для жителей блокадного города, но и для всей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

«Это для всех нас большое событие. Не только для города и не только для защитников и жителей блокадного города, но и для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба», - сказал президент.

Немногим ранее Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. После этого глава государства отправился на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где он возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады. В одном из документов  рассказывается, как бойцы и командиры наступающих частей и в этот день показывали образцы мужества, отваги и воинского умения. 

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