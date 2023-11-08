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Родственница актера Соломина сказала, что у него одна рука не слушается

Дарина Криц
15:41 08.11.2023
Актриса Мария Соломина рассказала «Звезде», что у него не парализована левая сторона, но есть небольшой парез.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: АГН Москва, Global Look Press
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Состояние актера Юрия Соломина удовлетворительное. Его родственница, актриса Мария Соломина, опровергла, что у актера одна сторона парализована, но сказала, что у него наблюдается небольшой парез - состояние, при котором рука еще продолжает функционировать.

«Это небольшой парез, это не есть парализованная сторона. Когда рука не слушается, но функционирует. Он сам ест, он сам глотает. Это уже большой показатель. Поэтому ничего страшного», - рассказала актриса.

Комментируя слухи в Интернете, она сказала, что, по словам директора театра, у Юрия Соломина подтвердился инсульт.

«Да, у него инсульт подтвердился, но это я со слов директора театра говорю вам. Все под наблюдением, состояние удовлетворительное. И к нему посещения разрешают», - сообщила Мария Соломина.

Также Мария Соломина не подтвердила, что актеру все тяжелее и тяжелее. Она отметила, что Юрий Соломин разговаривал со своими родными.

«Нет, этого нет, нет, это неправда... Он говорит, у него речь не нарушена, он по телефону говорит. То есть сказать, что тяжелее и тяжелее, нельзя», - пояснила актриса.

Худрука Государственного академического Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Он почувствовал недомогание, когда направлялся на работу. В тот день директор театра сообщила «Звезде», что он потерял сознание на улице.

На следующий день стало известно, что актер Соломин в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Согласно информагентству, он находился в отделении анестезиологии-реанимации для людей с острым нарушением мозгового кровообращения. На тот момент у него было ясное сознание и самостоятельное дыхание.

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