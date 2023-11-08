Политолог Михайлов заявил, что США решили «подергать нервы» законопроектом об активах РФ

У западных стран было время воспользоваться замороженными российскими активами, однако они боятся это делать.

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США своим законопроектом о конфискации и передаче Киеву российских активов решили просто подергать нервы РФ. У Запада было достаточно времени воспользоваться российским имуществом, однако за столько времени никто этого не сделал.

«На самом деле это просто решили дополнительно подергать нервы Российской Федерации. До сих пор не были использованы российские активы. Они только пугают. Дальше слов пока не выйдет», - сказал в разговоре со «Звездой» политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что если угрозы все же получат реальное воплощение, то Россия будет применять ответные меры. В стране есть достаточное количество иностранных активов, которыми РФ будет «компенсировать все то, что у нее украли».

Напомним, что американский конгресс одобрил законопроект о передаче Украине изъятых российских активов. Документ подразумевает, что президент США имеет право принимать решения и распоряжаться конфискованными активами ЦБ РФ и других банков и компаний.

Позже в Кремле прокомментировали этот законопроект. По словам Дмитрия Пескова, подобные действия со стороны Запада повлекут за собой серьезные судебные и юридические издержки.