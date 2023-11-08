В Кремле предупредили, что конфискация активов РФ на Западе повлечет серьезные издержки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация и передача Украине российских замороженных активов на территории Евросоюза являются незаконными и повлекут за собой серьезные последствия.
«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной», - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что те страны, которые этим воспользуются, понесут значительные судебные и юридические издержки. Россия собирается вводить ответные меры, однако копировать беспрецедентное поведение ЕС не будет.
«Но они (ответные меры. - Прим. ред.) будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - сказал Песков.
Напомним, что в американском конгрессе поддержали законопроект, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направляться на нужды Киева.