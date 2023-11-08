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В Кремле предупредили, что конфискация активов РФ на Западе повлечет серьезные издержки

Елизавета Егорова
14:03 08.11.2023
Россия готовит ответные меры по отношению к тем западным странам, которые будут конфисковывать и передавать Киеву замороженные активы РФ.
В Кремле предупредили, что конфискация активов РФ на Западе повлечет серьезные издержки
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация и передача Украине российских замороженных активов на территории Евросоюза являются незаконными и повлекут за собой серьезные последствия.

«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что те страны, которые этим воспользуются, понесут значительные судебные и юридические издержки. Россия собирается вводить ответные меры, однако копировать беспрецедентное поведение ЕС не будет.

«Но они (ответные меры. - Прим. ред.) будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - сказал Песков.

Напомним, что в американском конгрессе поддержали законопроект, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направляться на нужды Киева.

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