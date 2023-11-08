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В Конгрессе США поддержали проект о передаче Киеву активов России

Ирина Елагина
08:16 08.11.2023
Законопроект предусматривает использование доходов от конфискованных российских активов для поддержки Украины.
В Конгрессе США поддержали проект о передаче Киеву активов России
© Фото: Guenter Fischer, imagebroker, Globallookpress
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В комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США состоялось голосование по проекту закона о передаче Украине изъятых российских активов. Конгрессмены были единодушны и практически единогласно - 40 «за» и двое «против» - поддержали возможность использования доходов от активов РФ для финансирования Украины.

Документ предоставляет президенту США право принимать решение и распоряжаться конфискованными активами ЦБ РФ и других банков и компаний, затем эти средства будут поступать в фонд поддержки Украины.

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», - цитирует РИА Новости текст законопроекта.

В документе прописан алгоритм расходования средств, которые поступят в фонд помощи Украине. Во-первых, они должны идти на гуманитарные цели - восстановление экономики и социальной сферы страны. Во-вторых, право распоряжаться средствами фонда передается госсекретарю, который обязан уведомить конгресс о намерении направить какие-либо деньги Украине не менее чем за 15 дней.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо выразил опасение, что передача замороженных российских активов для нужд Украины чревата дестабилизацией международной финансовой системы. Политик отметил, что страны G7 и Еврокомиссия пока не нашли решения, которое могло бы свести эти риски к минимуму.

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