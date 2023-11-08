В Carlsberg пригрозили России международным судом из-за «Балтики»

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Датская компания Carlsberg Group пригрозила России судебными издержками в случае отказа в добровольном порядке вернуть активы «Балтики», которые по указу президента РФ Владимира Путина перешли в управление государства.

Carlsberg заявил о полугодовом таймауте - с 13 октября, после чего намерен подать иск к России в международный третейский суд. Информацией о конфликтной ситуации вокруг пивоваренной компании «Балтика» осведомленный источник поделился с Интерфаксом.

Датчане считают незаконной передачу своих активов в управление Росимущества. Они собирались продать заводы «Балтика» в России за 70 млрд рублей, но сделка сорвалась и Carlsberg лишился бизнеса в России.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США поддержали проект закона о передаче Украине изъятых российских активов. Эти средства планируется аккумулировать в фонде поддержки Украины и расходовать на восстановление ее экономики и социальной сферы.

Напомним, что летом 2023 года доли иностранных компаний в Danone и «Балтике» президентским указом были переданы во временное управление России. Своих активов лишились владельцы акций «Данон Россия» компании Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон Трейд», а также прежние владельцы «Балтики» - Carlsberg, «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH.