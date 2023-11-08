Песков заявил о неизменности ядерной доктрины РФ

В Кремле подтвердили, что Россия не намерена играть в игры с угрозами применения ядерного оружия и отвечать на агрессивные выпады Запада.

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Россия занимает твердую позицию о недопустимости применения ядерного оружия и следует постулатам ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Запад «прямо и косвенно демонстрирует агрессивный характер» в отношении России.

«Это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада», - заявил Песков.

Напомним, что Россия неоднократно подчеркивала важность ядерной доктрины. Как подметил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, «это не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю».

Ранее сообщалось, что тема ядерной угрозы обсуждалась на встрече секретарей совбезов стран СНГ. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что «Киев все чаще прибегает к террористическим методам», в том числе устраивая диверсии на российских АЭС.