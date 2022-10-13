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«Не меню в ресторане»: в Совбезе ответили на вопрос об изменении ядерной доктрины РФ

Игнат Далакян
06:56 13.10.2022
В Совбезе РФ объяснили, что изменение международной обстановки не означает автоматической корректировки доктрин.
«Не меню в ресторане»: в Совбезе ответили на вопрос об изменении ядерной доктрины РФ
© Фото: Stefan Kiefer imageBROKER.com Glooballookpress
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Ядерная доктрина Российской Федерации, как и все документы стратегического планирования, учитывает самые разные сценарии, поэтому сам факт изменения международной обстановки не требует ее корректировки. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, отвечая на вопрос, планируются ли изменения в ядерную доктрину России с учетом того, что ее нынешняя редакция была утверждена в середине 2020 года, в принципиально другой международной ситуации.

«Документы стратегического планирования - это не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю. Они разрабатываются в расчете на самые разные сценарии, просчитывается каждая мелочь, выверяется все до деталей, поэтому изменение обстановки не означает автоматической корректировки доктрин. Это относится и к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания», - сказал в интервью ТАСС Венедиктов.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с заявлением, что применение Россией ядерного оружия возможно только в соответствии с положениями доктрины. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что все доктрины, концепции и стратегии распространяются на все территории Российской Федерации.

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