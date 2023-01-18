Захватил в плен 11 немцев в рукопашном бою: МО РФ опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда
Бойцы и командиры наступающих частей в день прорыва блокады Ленинграда показали образцы мужества и отваги, воинского умения и проявили высокий наступательный порыв.
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!» к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Среди опубликованных документов имеются выдержки из Политдонесения Политического управления Ленинградского Фронта о боевых действиях 67 армии за время с 11.01 по 18.01.1943 года.