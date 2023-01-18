Захватил в плен 11 немцев в рукопашном бою: МО РФ опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда

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Так, на одной из страниц документа рассказывается, как бойцы и командиры наступающих частей и в этот день показывали образцы мужества и отваги, воинского умения и проявили высокий наступательный порыв.

«Не менее геройски сражался коммунист - старшина Макаренко. Раненный, он остался в строю и огнем из пулемета уничтожил более полусотни немцев. Он же в одной из рукопашных схваток захватил в плен 11 немцев», - рассказывается в опубликованном документе.

В документе также описывается подвиг одного из батальонов, который был атакован немцами.

«Командир пулеметного расчета младший сержант Дятлов и красноармеец Козюра, подпустив немцев на 50-60 метров, стали хладнокровно в упор расстреливать фашистов. В этой схватке они истребили 117 гитлеровцев», - говорится в выдержке.