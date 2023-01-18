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Захватил в плен 11 немцев в рукопашном бою: МО РФ опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда

00:03 18.01.2023
Бойцы и командиры наступающих частей в день прорыва блокады Ленинграда показали образцы мужества и отваги, воинского умения и проявили высокий наступательный порыв.
Захватил в плен 11 немцев в рукопашном бою: МО РФ опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!» к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Среди опубликованных документов имеются выдержки из Политдонесения Политического управления Ленинградского Фронта о боевых действиях 67 армии за время с 11.01 по 18.01.1943 года.

© Минобороны России

Так, на одной из страниц документа рассказывается, как бойцы и командиры наступающих частей и в этот день показывали образцы мужества и отваги, воинского умения и проявили высокий наступательный порыв.

«Не менее геройски сражался коммунист - старшина Макаренко. Раненный, он остался в строю и огнем из пулемета уничтожил более полусотни немцев. Он же в одной из рукопашных схваток захватил в плен 11 немцев», - рассказывается в опубликованном документе.

В документе также описывается подвиг одного из батальонов, который был атакован немцами.

«Командир пулеметного расчета младший сержант Дятлов и красноармеец Козюра, подпустив немцев на 50-60 метров, стали хладнокровно в упор расстреливать фашистов. В этой схватке они истребили 117 гитлеровцев», - говорится в выдержке.

© Минобороны России

Ровно 80 лет назад - 18 января 1943 года на юге от Ладожского озера состоялась первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», которая была спланирована с целью прорыва блокады Ленинграда.

Ее успешное завершение стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск. Инициатива полностью перешла в руки советского командования.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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