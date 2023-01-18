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В МВД Украины назвали вероятные причины авиакатасрофы в Броварах

Елизавета Потейчук
11:48 18.01.2023
В качестве причин трагедии называют диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
В МВД Украины назвали вероятные причины авиакатасрофы в Броварах
© Фото: brovary, telegram
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Министерство внутренних дел Украины перечислило возможные причины крушения вертолета в Броварах, в результате чего погиб, в частности, глава МВД страны Денис Монастырский. По данным ведомства, среди версий трагедии - диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», - приводит РИА Новости слова советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

По последним данным, жертвами трагедии стали 18 человек, трое из которых - дети. Пострадавшими числятся 26 человек, в том числе 12 детей. Отмечается, что вертолет упал вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудники и воспитанники учреждения были эвакуированы.

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