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Сотрудники ФСБ задержали шпионов-корректировщиков огня по мирным объектам в Донецке

Ирина Елагина
12:42 08.11.2023
Шпионы передавали ВСУ координаты целей и фотографии и видеоматериалы последствий обстрелов.
Сотрудники ФСБ задержали шпионов-корректировщиков огня по мирным объектам в Донецке
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали шпионов-корректировщиков огня по мирным объектам в Донецке.

По данным пресс-службы ФСБ, на противника работали двое граждан РФ, получивших задание от спецслужб Украины корректировать огонь по гражданской инфраструктуре в Донецке.

Установлено, что шпионы выходили на связь через мессенджеры и социальные сети. Сначала давали координаты целей, а после обстрелов высылали фотографии и видеокадры с подтверждением последствий атак ВСУ. Фиксировали количество жертв и пострадавших, работу экстренных служб.

Напомним, что Донецк постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера жертвами ракетного удара ВСУ стали более 20 человек. При атаках на мирные объекты Донецка ВСУ используют также натовское оружие, в том числе РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось о задержании за госизмену и шпионаж в интересах украинских спецслужб жителя Приморского края - мужчина собирал и передавал сведения о военной инфраструктуре Приморья.

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