Число жертв ракетного обстрела ВСУ по Донецку увеличилось до 20 человек

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в Ворошиловском районе также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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В результате ракетного обстрела Донецка со стороны ВСУ жертвами стали 20 человек. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 20:30 по предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Ворошиловский и Буденовский районы Донецка, предположительно, из РСЗО HIMARS. Корреспондент «Звезды» зафиксировал на видео последствия: сгоревшие машины и выбитые в домах стекла.