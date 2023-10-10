ФСБ задержала мужчину за шпионаж в интересах разведки Украины

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену.

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Жителя Приморского края задержали за государственную измену в форме шпионажа в интересах ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Федеральной службы безопасности.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, оперативно-разыскные мероприятия установили, что задержанный собирал и передавал представителю украинской военной разведки сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья.

Собеседник агентства не сообщил, получал ли мужчина за свое деяние вознаграждение, однако, задержанный полностью осознавал возможность использования данных против безопасности России, включая проведении акций прямого воздействия.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый находится под стражей.

Ранее Федеральная служба безопасности сорвала попытку украинки передать СБУ данные об электростанции в Донецкой Народной Республике. Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Татьяна Пухно.