В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Санкт-Петербурге стартовал проект «Живые улицы» в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
08:46 18.01.2023
Среди экспонатов, погружающих в атмосферу жутких лет блокады, - мемориал «Разорванное кольцо» и легендарная фронтовая «полуторка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге стартовал интерактивный проект «Живые улицы», благодаря которому можно ощутить, каким был блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны. На Итальянской и Малой Садовой улицах, а также на Манежной площади открылась музейная экспозиция, которая переносит в страшную атмосферу 1942-1943 годов.

Посетители выставки смогут рассмотреть инсталляции, дополненные оригинальными аудиозаписями, среди них квартира, разрушенная немецким снарядом, школьный класс и фронтовая «полуторка». В числе экспонатов, рассказывающих о жизни блокадного Ленинграда, - памятник «Разорванное кольцо» и противотанковые ежи. Также гости экспозиции смогут увидеть стену с плакатами и объявлениями ленинградцев, размещенными в годы блокады, - это копии, сделанные на основе архивных документов.

В вечерние часы фасад знаменитого радио на Итальянской улице превратится в большой экран, на котором будут демонстрироваться кадры видеохроники, иллюстрирующие подвиг ленинградцев.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!» к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Среди опубликованных документов есть выдержки из Политдонесения Политического управления Ленинградского Фронта о боевых действиях 67 армии за время с 11 по 18 января 1943 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 В стране и мире
Видео
Прорвать блокаду: жители Петербурга вспомнили переломный момент в боях за город
08:35 В стране и мире
Песков отреагировал на заявления Киева о возможности переговоров
06:54 В стране и мире
Более 20 вагонов сошли с рельсов в Амурской области
04:27 В стране и мире
Экс-мэра Владивостока осудили на 16,5 лет колонии за взятки в размере 38 млн рублей
01:35 В стране и мире
Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.