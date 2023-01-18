В Санкт-Петербурге стартовал проект «Живые улицы» в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Среди экспонатов, погружающих в атмосферу жутких лет блокады, - мемориал «Разорванное кольцо» и легендарная фронтовая «полуторка».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге стартовал интерактивный проект «Живые улицы», благодаря которому можно ощутить, каким был блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны. На Итальянской и Малой Садовой улицах, а также на Манежной площади открылась музейная экспозиция, которая переносит в страшную атмосферу 1942-1943 годов.

Посетители выставки смогут рассмотреть инсталляции, дополненные оригинальными аудиозаписями, среди них квартира, разрушенная немецким снарядом, школьный класс и фронтовая «полуторка». В числе экспонатов, рассказывающих о жизни блокадного Ленинграда, - памятник «Разорванное кольцо» и противотанковые ежи. Также гости экспозиции смогут увидеть стену с плакатами и объявлениями ленинградцев, размещенными в годы блокады, - это копии, сделанные на основе архивных документов.

В вечерние часы фасад знаменитого радио на Итальянской улице превратится в большой экран, на котором будут демонстрироваться кадры видеохроники, иллюстрирующие подвиг ленинградцев.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации опубликовало серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!» к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Среди опубликованных документов есть выдержки из Политдонесения Политического управления Ленинградского Фронта о боевых действиях 67 армии за время с 11 по 18 января 1943 года.