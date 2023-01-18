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В МО РФ рассказали о подвиге командира взвода, уничтожившего свыше 20 националистов

00:20 18.01.2023
В Минобороны РФ рассказали о бойцах, ежедневно работающих в условиях смертельной опасности.
В МО РФ рассказали о подвиге командира взвода, уничтожившего свыше 20 националистов
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о героях, проявивших смелость и отвагу в зоне спецоперации.

Лейтенант Чермен Шавлохов, командир взвода

© Минобороны России

Взвод под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова выполнял боевую задачу по охране российских подразделений на марше. Следуя по маршруту, российские военнослужащие обнаружили действующую в районе их движения диверсионную группу противника.

Оценив ситуацию, Чермен решил скрытно подобраться к позициям националистов и нанести по ним внезапный удар. Заняв выгодные позиции, взвод под командованием лейтенанта Шавлохова открыл прицельный огонь по украинским боевикам.

Противник понес серьезные потери. Оставшиеся в живых националисты сложили оружие и сдались в плен. На допросе они выдали местоположение своих артиллерийских позиций.

В ходе разведки в указанном районе российский БПЛА обнаружил вражескую артиллерию. По ней был нанесен авиаудар, в результате которого были уничтожены 4 самоходные артиллерийские установки, 8 автомобилей и свыше 20 националистов.

Слаженные действия взвода под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова позволили сорвать готовящиеся провокации со стороны Украины и ликвидировать большое количество личного состава и техники противника.

Капитан Джанболат Гамзаев

© Минобороны России

Подразделение под командованием капитана Джанболата Гамзаева действовало в составе мотострелковой бригады, обеспечивая бесперебойную связь внутри бригады и с вышестоящим командованием. В ходе передислокации на новые позиции капитан Гамзаев лично руководил развертыванием узла связи.

Противник, стремясь не допустить закрепления российских подразделений на новых рубежах, атаковал позиции наших бойцов.

Несмотря на регулярные обстрелы, капитану Гамзаеву удалось оперативно организовать устойчивую и непрерывную связь с вышестоящим командованием. Благодаря этому бригада смогла вовремя получать от руководства команды по нанесению ударов по позициям боевиков.

Неоднократные попытки противника нарушить управление подразделениями бригады были безуспешны - подчиненные капитана Гамзаева развернули дополнительную систему связи и обеспечения оперативного оповещения взаимодействующих войск.

Профессиональные, смелые и решительные действия Джанболата Гамзаева и его подчиненных позволили командованию оперативно координировать действия сил в бою, в результате чего наши войска отразили атаку националистов и закрепились на новых рубежах.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи капитан Джанболат Гамзаев награжден медалью Жукова.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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