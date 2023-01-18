В МО РФ рассказали о подвиге командира взвода, уничтожившего свыше 20 националистов

© Минобороны России
Подразделение под командованием капитана Джанболата Гамзаева действовало в составе мотострелковой бригады, обеспечивая бесперебойную связь внутри бригады и с вышестоящим командованием. В ходе передислокации на новые позиции капитан Гамзаев лично руководил развертыванием узла связи.
Противник, стремясь не допустить закрепления российских подразделений на новых рубежах, атаковал позиции наших бойцов.
Несмотря на регулярные обстрелы, капитану Гамзаеву удалось оперативно организовать устойчивую и непрерывную связь с вышестоящим командованием. Благодаря этому бригада смогла вовремя получать от руководства команды по нанесению ударов по позициям боевиков.
Неоднократные попытки противника нарушить управление подразделениями бригады были безуспешны - подчиненные капитана Гамзаева развернули дополнительную систему связи и обеспечения оперативного оповещения взаимодействующих войск.
Профессиональные, смелые и решительные действия Джанболата Гамзаева и его подчиненных позволили командованию оперативно координировать действия сил в бою, в результате чего наши войска отразили атаку националистов и закрепились на новых рубежах.
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи капитан Джанболат Гамзаев награжден медалью Жукова.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов