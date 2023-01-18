В МО РФ рассказали о подвиге командира взвода, уничтожившего свыше 20 националистов

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Взвод под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова выполнял боевую задачу по охране российских подразделений на марше. Следуя по маршруту, российские военнослужащие обнаружили действующую в районе их движения диверсионную группу противника.

Оценив ситуацию, Чермен решил скрытно подобраться к позициям националистов и нанести по ним внезапный удар. Заняв выгодные позиции, взвод под командованием лейтенанта Шавлохова открыл прицельный огонь по украинским боевикам.

Противник понес серьезные потери. Оставшиеся в живых националисты сложили оружие и сдались в плен. На допросе они выдали местоположение своих артиллерийских позиций.

В ходе разведки в указанном районе российский БПЛА обнаружил вражескую артиллерию. По ней был нанесен авиаудар, в результате которого были уничтожены 4 самоходные артиллерийские установки, 8 автомобилей и свыше 20 националистов.

Слаженные действия взвода под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова позволили сорвать готовящиеся провокации со стороны Украины и ликвидировать большое количество личного состава и техники противника.

Капитан Джанболат Гамзаев