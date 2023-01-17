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Телеведущий Fox News назвал «началом конца Байдена» действия его помощников

Марина Крижановская
09:05 17.01.2023
Такер Карлсон обратил внимание на то, что близкие помощники Байдена несут обнаруженные секретные документы в Минюст США вместо того, чтобы сжечь их и скрыть факт обнаружения.
Телеведущий Fox News назвал «началом конца Байдена» действия его помощников
© Фото: Yuri Gripas - CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Факт обнаружения у американского президента Джо Байдена государственных документов, имеющих гриф «Секретно» его помощниками, но не уничтоженных ими может говорить о «начале конца Байдена». Такое мнение выразил известный журналист телеканала Fox News Такер Карлсон.

«На самом деле, это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но оно не выглядит светлым», - заявил он в эфире.

Журналист обратил внимание на такой факт: вместо того, чтобы тайно уничтожить обнаруженные секретные документы, например, сжечь, близкие помощники Байдена несут их в американский Минюст.

«Собственные помощники Джо Байдена продолжают находить стопки уголовных преступлений, которые он оставил в своем офисе, в своей машине. И вместо того, чтобы бросить эти доказательства в камин, как они сделали бы это в обычных обстоятельствах, они отправляют эти документы в Министерство юстиции. Это плохой знак», - отметил Карлсон.

У нынешнего главы США продолжают находить государственные документы. Так, сообщалось, что Байден оставил около 20 секретных документов в разных местах. После этого в его доме нашли новые пять страниц документов с пометкой «секретно».

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