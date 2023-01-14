В доме Байдена нашли новые пять страниц документов с пометкой «секретно»

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В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне нашли очередную порцию секретных документов, которые не должны были там находиться. Об этом сообщил специальный советник главы Белого дома Ричард Саубер.

«Пять дополнительных страниц с пометками о секретности были обнаружены в подборке материалов, состоявших из шести страниц», - заявил Саубер агентству Reuters.

В Минюсте США сейчас пытаются обобщить информацию и выяснить, сколько вообще бумаг с грифом «секретно» находились на руках у президента Байдена и почему. За несколько дней до этого бумаги были найдены в его бывшем офисе, потом в личном гараже и примыкающих к нему комнатах.

Помощники Джо Байдена и его юристы обещают полное содействие в расследовании и пытаются заверить, что 45-й президент Соединенных Штатов не знал о содержании бумаг у себя дома и действовал непреднамеренно. Со схожим заявлением накануне выступил сам Байден. Он заявил, что понятия не имел о содержимом документов. Республиканцы грозят расследованием и напоминают об уголовной ответственности за небрежное обращение со столь ценными рукописями, демократы отбиваются, а политологи гадают - как новый скандал изменит расклад сил на грядущих выборах президента США.