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Один человек пострадал в результате падения обломков украинского БПЛА в Севастополе

Ирина Елагина
08:05 07.11.2023
Обломки сбитого украинского БПЛА упали в селе Орловка под Севастополем и ранили одного из местных жителей.
Один человек пострадал в результате падения обломков украинского БПЛА в Севастополе
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Житель села Орловка на севере Севастополя пострадал в результате атаки украинских БПЛА самолетного типа. Обломки сбитого дрона упали во дворе его дома. Подробности происшествия сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», - говорится в публикации Развожаева в Telegram-канале.

Еще несколько фрагментов сбитых украинских БПЛА упали в селе Андреевка и в районе Качи в том же Нахимовском районе Севастополя.

По информации местных властей, опасных повреждений зданий и инженерных сетей в Севастополе нет.

Ранее сообщалось, что сегодня утром 17 украинских беспилотников атаковали Крым, девять дронов самолетного типа были сбита над Черным морем, восемь перехвачены над территорией полуострова.

Напомним, что ВСУ постоянно атакуют Крым с воздуха. В сентябре в результате ракетного удара начался пожар на территории Севморзавода, пострадали по меньшей мере 24 человека.

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