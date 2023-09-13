Развожаев: из-за ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека

Михаил Развожаев находится на южной площадке Севморзавода. По его информации, у четырех человек состояние средней степени тяжести.

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По предварительной информации в результате атаки на Севастополь пострадали 24 человека. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

«В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х - состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», - написал он.

Губернатор сказал, что находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода и добавил, что все оперативные службы работают на месте, нет опасности для гражданских объектов в городе.

Немногим ранее Развожаев информировал о вражеской ракетной атаке по Южной бухте. Начался пожар. которому присвоен 4 ранг.