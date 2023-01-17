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Герои СВО поделились эмоциями после получения госнаград из рук Шойгу

08:02 17.01.2023
Глава Минобороны РФ в ходе инспекции штаба группировки войск «Восток» в зоне СВО вручил российским бойцам государственные награды за проявленные мужество и героизм.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие, которые проявили мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине, поделились своими эмоциями после получения государственных наград из рук министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

«Награда не столько моя, сколько моего подразделения. Благодарен руководству, что оценили наш труд, труд подразделения, нашей бригады», - говорит военнослужащий Вооруженных Сил России Сергей Богатырев.

Другой награжденный российский боец Александр Прокофьев рассказал, что полученная госнаграда - первая в его жизни, поэтому он испытывает чувства гордости и волнения. Также военнослужащий Сергей Шорохов описал, какие задачи он и его сослуживцы выполняют в зоне спецоперации и добавил, что награда - заслуга всего коллектива.

«Мы занимаемся организацией оказания медицинской помощи максимальному количеству раненых и больных. Основной нашей задачей является быстрейший их вывоз из районов боевых действий, оказание всех видов медицинской помощи, реабилитации и скорейшее восстановление трудоспособности и боеспособности. Конечно же, это заслуга не только моя, но и всего нашего коллектива», - отметил Шорохов.

Напомним, Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Вместе с тем глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне СВО, за проявленные самоотверженность и героизм, и вручил им государственные награды.

Материалы подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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