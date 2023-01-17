Шойгу вручил отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим государственные награды

Министр обороны отметил, что российские бойцы в зоне спецоперации делают все для того, чтобы приблизить день Победы.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим, мужественно выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны вручил бойцам государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», - подчеркнул Шойгу.

Кроме того, министр проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне СВО. В частности, на командном пункте группировки Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях.



Также глава МО РФ заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

Особое внимание в ходе работы министр обороны обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.