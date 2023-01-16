El Pais: украинские боевики бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

В настоящее время в Артемовске находится 10% от населения, которое было до начала спецоперации.

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Украинские боевики из двух батальонов, которые находились в Соледаре и Артемовске, покинули линию фронта. Как сообщает испанское издание El Pais, это произошло вследствие дефицита боеприпасов.

«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артемовске. - Прим. ред.), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов», - передает газета.

По данным издания, в Артемовске сейчас находится небольшое число мирного населения, которое в основном скрывается в убежищах. Это около 10% от населения города до начала спецоперации, тогда оно достигало показателя в 73 тысячи человек.

Ранее корреспондент «Звезды» показал обстановку на улицах Соледара после освобождения города от украинских националистов. Об освобождении Соледара стало известно 13 января. Как отметили в Минобороны России, взятие города позволит отрезать пути снабжения боевиков киевского режима в расположенном юго-западнее Артемовске.