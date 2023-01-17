Guardian: Украине нужно получить не менее 100 танков от Запада для контрнаступления

Это в семь раз больше, чем сейчас готова предоставить только Великобритания.

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Для контрнаступления Киеву необходимо получить минимум 100 танков от стран Запада. К таким выводам пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований, сообщает британская газета The Guardian.

Эксперты отметили, что согласованную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Украине роту немецких Leopard свидетельствует о начале западной военной помощи Киеву. В то же время, для контрнаступления Украине необходимо не менее 100 танков, что в семь раз больше текущего положения дел.

Стоит напомнить, что в конце 2022 года Зеленский призвал страны запада поставить не менее 300 танков и 600 боевых машин. Однако та же Великобритания не может увеличить количество танков в поставке, поскольку у страны всего 227 Challenger 2. Текущее решение о передаче 14 танков итак существенно ослабит боевые возможности армии страны.

В издании подчеркнули, что в сумме у стран НАТО более 2,3 тысяч немецких танков Leopard 2. Не смотря на то, что не менее 300 единиц техники находятся на хранении, а состояние других можно охарактеризовать как «плачевное», например, в Испании, общими усилиями Запад может собрать необходимые для контрнаступления 100 танков. В то же время страны НАТО не могут передать немецкие танки Украине без согласия правительства Германии.

Эксперты добавили, что стоит учитывать время, необходимое для на обучения украинских солдат об использовании боевых машин, которое может занять от полутора до трех месяцев.

Ранее дипломаты РФ в Лондоне назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для ВС РФ. Наращивание военной помощи Киеву со стороны Великобритании отвечает курсу Лондона на затягивание конфронтации.