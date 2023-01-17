В Турции нашли саркофаг с человеческими останками во время сноса дома

Предполагаемый возраст находки - около 2000 лет. Сейчас саркофаг находится на изучении в археологическом музее Стамбула.

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В Стамбуле нашли 2000-летний саркофаг с человеческими костями после того, как снесли дом по программе преобразования городской среды. Об этом рассказали в издании Hurriyet Daily News.

Саркофаг был обнаружен во время раскопок фундамента снесенного дома. На место прибыли два археолога и антрополог, которые спустя три часа сделали предположение, что возраст находки составляет около 2000 лет и относится к временам римской эпохи.

Найденные человеческие кости извлекли из гробницы. Сам саркофаг, сделанный из резного камня, подняли на кране и отправили для дальнейшего изучения в дирекцию археологических музеев Стамбула.

Ранее российские геологи добыли образцы пород кобальта, никеля, марганца, меди и железа со дна Тихого океана. Данные полезные ископаемые в десятки раз богаче элементов, имеющихся на суше. Также в таких породах почти нет вредных примесей и отвалов пустой породы.