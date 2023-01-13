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Российские геологи добыли образцы полезных ископаемых со дна Тихого океана

Максим Низкодубов
Сергей Лебедев
07:55 13.01.2023
Они в десятки раз богаче элементов, имеющихся на суше.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российские геологи добыли образцы пород кобальта, никеля, марганца, меди и железа со дна Тихого океана. Данные полезные ископаемые в десятки раз богаче элементов, имеющихся на суше. Также в таких породах почти нет вредных примесей и отвалов пустой породы.Именно с морской геологоразведкой специалисты связывают будущее отрасли. На судне «Геленджик» имеется все необходимое для изучения - фототелевизионный комплекс «Нептун», который сканирует морское дно, и бурильная установка для взятия проб.

Россия ведет геологоразведку в Тихом океане еще с 80-ых годов прошлого века. Изначально ей занимались только из научных соображений. Однако сегодня добыча подводных пород стала промышленной альтернативой металлам, добываемым на большой земле.

«Мы стараемся пополнить минерально-сырьевую базу нашей державы. Занимаемся изучением месторождений полезных ископаемых, которые находятся на дне Мирового океана. Со временем сухопутные месторождения иссякнут. Они уже истощаются. А по некоторым металлам очень скоро наступит глобальный дефицит. Поэтому мы и занимаемся их поисками», - говорит начальник комплексной геолого-геофизической партии научного судна «Геленджик» Борис Широкожухов.

В зону разработки месторождений входит два крупных морских участка – восточный и западный тихоокеанские районы. Если первый еще малоизучен, то во втором, который размером с две Московские области, нашли половину полезных ископаемых из таблицы Менделеева. И обрабатывать этот участок по международному договору разрешено только России.

Морские экспедиции идут круглогодично. Экипаж судна и геологи работают в море даже в шторм. Российская кладовая полезных ископаемых в Тихом океане настолько огромна, что изучать ее придется еще ни один десяток лет. 

Напомним, в начале прошлого года глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче углеводородов и по ряду групп твердых полезных ископаемых. При этом он сказал, что запасы ископаемых «никогда не кончатся».

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