Ранее газета Mirror написала о планах министерства обороны Великобритании передать киевскому режиму не только тяжелые танки Challenger 2, но и до четырех боевых вертолетов Apache.

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Великобритания не собирается отправлять в зону украинского конфликта боевые вертолеты Apache. С таким заявлением выступила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. Ранее газета Mirror написала о планах официального Лондона передать Киеву до четырех боевых машин, сразу после поставки тяжелых танков Challenger 2.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», - написала Хейнс в Twitter.

Впрочем, власти Великобритании не собираются отказывается от курса на обострение украинского конфликта и помимо передачи тяжелых танков в ближайшее время займутся обучением националистов. Радикалов обучат премудростям управления танком Challenger 2 и научат стрелять из артиллерийских самоходок AS90.

Москва ранее направила официальную ноту странам НАТО о недопустимости накачивания Украины оружием. По мнению Кремля, это не способствует стремлению Киева сесть за стол переговоров и будет иметь негативный эффект.