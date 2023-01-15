Минобороны Великобритании опровергло новости о передаче Киеву вертолетов Apache
Великобритания не собирается отправлять в зону украинского конфликта боевые вертолеты Apache. С таким заявлением выступила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. Ранее газета Mirror написала о планах официального Лондона передать Киеву до четырех боевых машин, сразу после поставки тяжелых танков Challenger 2.
«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», - написала Хейнс в Twitter.
Впрочем, власти Великобритании не собираются отказывается от курса на обострение украинского конфликта и помимо передачи тяжелых танков в ближайшее время займутся обучением националистов. Радикалов обучат премудростям управления танком Challenger 2 и научат стрелять из артиллерийских самоходок AS90.
Москва ранее направила официальную ноту странам НАТО о недопустимости накачивания Украины оружием. По мнению Кремля, это не способствует стремлению Киева сесть за стол переговоров и будет иметь негативный эффект.