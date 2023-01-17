Украинские националисты обстреляли Харцызск в ДНР из РСЗО

Было выпущено две ракеты из РСЗО. Данные о последствиях обстрела уточняются.

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После полуночи 17 января в ДНР зафиксировали обстрел украинских националистов из РСЗО по направлению Харцызска. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.12 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Ранее украинские националисты нанесли массированный удар по Калининскому району Донецка. В результате обстрела торговый центр в городе подвергся колоссальным разрушениям. Из-под завалов обрушившегося торгового центра спасатели извлекли тело мужчины.