В стране и мире В Донецке из-под завалов обрушившегося после обстрела ТЦ извлекли тело мужчины Игнат Далакян Согласно сообщению МЧС ДНР, на данный момент еще продолжается разбор завалов здания. © Фото: Павел Лисицын РИА Новости Читайте нас на: Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Донецке спасатели извлекли тело мужчины. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. «Продолжается разбор завалов в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета здании в Калининском районе Донецка. В 21:40 мск из-под завала извлечен погибший мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что для ликвидации последствий обрушения развернута группировка МЧС ДНР в составе 20 единиц техники и 61 человека. Ранее украинские националисты нанесли массированный удар по Калининскому району Донецка. В результате обстрела торговый центр в городе подвергся колоссальным разрушениям. Все несущие конструкции, стены и крыша здания рухнули. Экспертное мнение и аналитика