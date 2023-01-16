ВФУ попытались ударить по спасателям, прибывшим на место обстрела в Донецке

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня утром украинские боевики нанесли массированный удар по Калининскому району Донецка. Под обстрел попали торговый центр, аптека и два жилых дома. На месте событий работает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Торговый центр подвергся колоссальным разрушениям - рухнули все несущие конструкции, стены и крыша. Есть информация, что под завалами еще могут находиться люди. По предварительным данным, два человека уже погибли, четверо получили тяжелые ранения.

Сейчас на месте задействована техника, спасатели разбирают завалы. И уже один раз был объявлен режим тишины, когда замолкали моторы и голоса, а спасатели пытались услышать крики о помощи людей, которые могут находиться под обломками ТЦ. Это пока не принесло результата, однако в ближайшее время будет введен еще один режим тишины.

Украинские боевики снова пытались ударить по Калининскому району Донецка в момент, когда спасатели уже приступили к разбору завалов. Однако очень профессионально отработала наша система ПВО, и вражеская ракета была сбита.