Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

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Постоянное представительство России при ООН запросило у Совета Безопасности (СБ) всемирной организации срочное заседание в связи с сегодняшними обстрелами Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постпредства России при организации Дмитрий Полянский.

Запрос был сделан на фоне участившихся обстрелов Донецка со стороны ВСУ: сегодня вечером по центру города был открыт огонь из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, жертвами обстрела стало 20 человек, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли удары по Буденовскому и Ворошиловскому районам Донецка. По сообщению мэра города Алексея Кулемзина, в Ворошиловском районе погибли шесть человек.