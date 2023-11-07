В Газе колонна грузовиков с гумпомощью и автомобилей МККК попала под обстрел

В Международном комитете Красного Креста напомнили сторонам конфликта об их обязательствах защищать гуманитарных работников.

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Колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей Международного комитета красного креста с гуманитарной помощью попала под обстрел в крупнейшем городе сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МККК.



«Международный комитет Красного Креста (МККК) глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник», - говорится в пресс-релизе организации.

В МККК напомнили сторонам конфликта, что, согласно международному гуманитарному праву, они обязаны уважать и защищать гуманитарных работников.

Кроме того, в организации обратили внимание, что в Израиле семьи более 240 заложников до сих пор не знают ничего о своих пропавших родственниках, в Газе боле 1,5 миллиона человек были вынуждены стать переселенцами.

Ранее стало известно, что под обстрел ЦАХАЛ в Газе попали семь медицинских учреждений. В результате погибли 13 человек, 140 получили ранения. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна не прекратит огонь и не пропустит топливо в Газу пока не будут освобождены заложники.