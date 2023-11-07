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В результате ударов ЦАХАЛ по семи больницам Газы погибли 13 человек и 140 пострадали

Алина Луговая
20:15 07.11.2023
В Минздраве палестинского анклава сообщили о 13 погибших и 140 раненых из-за ударов армии Израиля по семи больницам сектора Газа.
В результате ударов ЦАХАЛ по семи больницам Газы погибли 13 человек и 140 пострадали
© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallookpress
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В результате ударов израильской армии по семи больницам в секторе Газа погибли 13 человек, еще 140 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Ранее в ВОЗ отреагировали на проведение ампутации без анестезии раненым в Газе. Официальный представитель организации назвал недопустимым выполнение подобных операций.

В Израиле также признали, что нанесли авиаудар по зданию рядом с больницей «Аль-Кудс» в Газе. По данным ЦАХАЛ, там находились боевики ХАМАС.

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