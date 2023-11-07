Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит огонь и не пропустит топливо в Газу

В Израиле пообещали не пропускать топливо в сектор Газа и не впускать рабочих из этого анклава, а также не прекращать огонь, пока заложники не будут освобождены.

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что его страна не прекратит огонь без освобождения заложников. Также Израиль не пропустит топливо в сектор Газа и не разрешит рабочим въехать из этого анклава.

«Я подчеркиваю, что не будет ввоза топлива, не будет разрешения на въезд рабочих из сектора Газа и не будет прекращения огня без освобождения заложников», - приводит слова премьера Израиля РИА Новости.

Третьего ноября в ХАМАС заявили, что готовы заключить соглашение с Израилем по обмену пленными. Речь шла как о военных, так и гражданских лицах. В интервью для американского телеканала представитель руководства ХАМАС Гази Хамад предположил, что вряд ли власти Израиля пойдут на подобный шаг.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Тогда движение ХАМАС нанесло удары по Израилю, затем проникло на территорию государства с юга. В ответ Израиль начал проводить операцию в секторе Газа.

За несколько дней были заняты все населенные пункты возле данного анклава. Израильская армия стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.

Затем власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь этого сектора. За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены тысячи людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 10 тысяч человек.